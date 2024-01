Flaumiger Hochgenuss

Was ist denn nun so besonders an den Ruetz-Krapfen? Sind nicht alle Krapfen dem Grunde nach (irgendwie) gleich? Von wegen! Flaumig-locker und weich muss er sein. Kurz im Biss. Prall sein Körper und das Innerste eine saftig-viskose Offenbarung – so schmeckt der perfekte Krapfen! Und so bekommt man ihn auch beim Bäcker Ruetz. Der weiße Ring um den Bauch, der Stehkragen, muss hoch und hell sein, die Oberfläche glatt. Klingt simpel, ist es aber nicht: Um das zu erreichen, muss man sein Handwerk wirklich verstehen. Selbst das sorgfältigste Arbeiten wäre vergebene Liebesmühe, wenn bei den Zutaten gespart würde. Doch auch diese Gefahr besteht beim Bäcker Ruetz nie und nimmer: Hier kommt nur das Beste rein. Gebacken werden die flaumigen Krapfen in hochwertigem Sonnenblumen- und Rapsöl.