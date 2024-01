Mann bei Krampus-Attacke in Ainet schwer verletzt: Polizei sucht ZeugInnen

Ainet – Einen Monat nach der Tat berichtet die Polizei von einem Fall von Körperverletzung in Ainet. Zu dem Vorfall war es am 3. Dezember gegen 21 Uhr im Rahmen eines Nikolaus-Hausbesuches gekommen. Ein bisher unbekannter Krampus soll dabei einen 38-Jährigen vor einem Haus zweimal zu Boden gerissen haben. Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung am linken Knie und musste stationär im Krankenhaus Lienz aufgenommen werden. Am 12. Dezember erstattete der 38-Jährige schließlich Anzeige bei der Polizei.