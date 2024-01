35-Jähriger wollte nach versuchtem Ladendiebstahl in Innsbruck Security schlagen

Innsbruck – Ein 35-Jähriger wurde am Dienstag in einem Innsbrucker Einkaufszentrum beim Ladendiebstahl erwischt. Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts bemerkte, dass der Mann drei Jacken im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen lassen wollte. Zusammen mit einem weiteren Security-Mitarbeiter verfolgte er den flüchtenden Dieb und hielt ihn vor dem Einkaufszentrum an.