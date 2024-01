Sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Breitenwang, auch Kinder betroffen

Vier Fahrzeuge waren an der Kollision auf der Fernpassstraße beteiligt. Fünf Kinder wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Breitenwang – Vier Fahrzeuge waren am Dienstagabend an einem Unfall auf der Fernpassstraße (B179) in Breitenwang beteiligt. Laut Informationen der Polizei soll sich der Unfall gegen 18.30 Uhr ereignet haben. Mindestens sechs Personen sollen verletzt worden sein. Fünf Kinder wurden mit Rettungswägen zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Details zum Unfallhergang und zur Identität der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.