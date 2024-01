"Barbie" führt österreichische Kinocharts 2023 an

Die Spitze der heimischen Kinocharts 2023 erstrahlt wenig überraschend rosa: Der weltweite Erfolg von "Barbie" war auch hierzulande zu spüren, lockte Greta Gerwigs Komödie mit Margot Robbie in der Titelrolle doch 799.811 Besucherinnen und Besucher in die Kinos - und damit so viele wie kein anderer Film. Aufs Stockerl schafften es einer Auswertung des Kinofachverbands in der Wirtschaftskammer zufolge "Avatar 2" (707.618 Besucher) sowie "Super Mario Bros." (691.863 Besucher).