2,8 Promille: Stark alkoholisierten Autofahrer in Holzgau aus dem Verkehr gezogen

Holzgau – Am Dienstag wurde am frühen Nachmittag ein 44-jähriger Mann in Holzgau von Polizisten aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde im Zuge von Verkehrskontrollen angehalten und wies eine offensichtliche Alkoholisierung auf. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung von 2,8 Promille.