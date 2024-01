Reifen löste sich in Hochfilzen von Auto und verursachte Auffahrunfall

Hochfilzen – Weil sich bei einem Auto ein Reifen löste, kam es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall in Hochfilzen. Wie die Polizei berichtet, war ein 25-jähriger Autolenker gegen 17.30 Uhr auf der B 164 aus Leogang kommend in Richtung Hochfilzen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich während der Fahrt der linke Hinterreifen und kollidierte frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 37-jährigen Lenkers. Ein dahinter fahrendes Auto – gelenkt von einem 26-Jährigen – konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das angehaltene Fahrzeug des 37-Jährigen auf.