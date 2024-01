30-Jähriger kletterte in den USA in Flugzeugtriebwerk – tot

Salt Lake City – Am Flughafen von Salt Lake City ist ein Mann in ein Flugzeugtriebwerk geklettert und gestorben. Der 30-Jährige aus dem Bundesstaat Utah sei durch einen Notausgang auf das Rollfeld des Flughafens gelangt, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei. Er habe ein Ticket für einen Flug nach Denver besessen.