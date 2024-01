Israelischer Minister weist US-Kritik zu Gaza-Wiederbesiedelung zurück

Jerusalem –Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir hat die Kritik der USA an seinem Vorstoß, palästinensische Bewohner des Gazastreifens umzusiedeln, zurückgewiesen. "Die Vereinigten Staaten sind unser bester Freund, aber zuallererst werden wir das tun, was am besten für den Staat Israel ist", erklärte Ben Gvir am späten Dienstagabend im Onlinedienst X, vormals Twitter.