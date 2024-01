TV-Quoten 2023: Servus TV als stärkster Privatsender, ORF mit leichten Verlusten

ORF 2 kam im Vorjahr auf 21 Prozent Marktanteil (-0,4 Prozentpunkte), ORF 1 auf 9,5 Prozent (-0,3 Prozentpunkte). Abseits des ORF stand ServusTV mit 4,3 Prozent Marktanteil an der Spitze der Privatsender. Der Salzburger Privatsender zeigte sich etwa über wachsendes Interesse an "Servus am Abend" (8,1 Prozent Marktanteil) oder "Quizmaster" (6,8 Prozent Marktanteil) erfreut. Traditionell punktet der Sender stark mit Livesport. So erreichte etwa das Formel 1-Rennen in Las Vegas mit 61,1 Prozent den höchsten Marktanteilswert seit Übertragungsstart.