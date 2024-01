Polizist bei Raubversuch in Innsbruck verletzt, Täter wollten Festnahme verhindern

Am Dienstagabend gab es einen Raubversuch in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft, als ein 24-jähriger versuchte zwei Flaschen Wisky zu entwenden. In Folge der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Innsbruck – Am Dienstag Abend gegen 17.40 Uhr, versuchte ein 24-Jähriger zwei Whiskyflaschen in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft zu entwenden und das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Ein Mitarbeiter hielt den Dieb an und entnahm ihm die Flaschen, woraufhin ein weiterer 27-jähriger eingriff und den Mitarbeiter zur Seite stieß. Der 24-Jährige entriss dem Ladenmitarbeiter erneut eine Whiskyflasche und beide flüchteten in ein nahegelegenes Wohnhaus.