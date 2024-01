Ferienende am Wochenende bringt starken Rückreiseverkehr

Innsbrucl – Am kommenden Wochenende enden die Weihnachtsferien und bringen somit Rückreiseverkehr mit sich. Nicht nur in Österreich startet am Montag wieder die Schule, auch in den Niederlanden sowie dem Großteil Deutschlands sind die Ferien aus. Dazu kommt der Ausflugsverkehr in die Skigebiete sowie die Vierschanzentournee in Bischofshofen, informierten ARBÖ und ÖAMTC am Mittwoch.