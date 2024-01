Beratungsgespräch mit der KI: AMS stellt neues Informationstool vor

Wien – Künstliche Intelligenz hält nicht nur in der Arbeitswelt insgesamt, sondern auch bei der Berufsberatung Einzug. Gestützt auf ChatGPT hat das Arbeitsmarktservice (AMS) nun den sogenannten Berufsinfomant lanciert. Dieser soll nicht vermitteln, sondern Menschen aller Altersstufen in allen gängigen Sprachen eine rasche und vollautomatische Orientierung über berufsbezogene Inhalte darstellen. "Die AMS-Berater und -Beraterinnen werden so entlastet", sagte AMS-Chef Johannes Kopf.

Unter www.ams.at/berufsinfomant können Interessierte nach Infos suchen und auswählen, wie umfangreich diese erfolgen sollen. "Wir nutzen das Wissen von ChatGTP, das angereichert mit unseren Berufsinformationswissen an die Nutzer gelangt", erläuterte Kopf am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten in Wien. "Der Berufsinfomant stellt Rückfragen, was einen Dialog erzeugen kann, der Spezifizierungen ermöglicht."