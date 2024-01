ÖSV-Adler Hörl führt am Bergisel, Kraft verliert weiter an Boden

Innsbruck – Österreichische Halbzeitführung am Bergisel! Jan Hörl liegt nach dem ersten Sprung in Innsbruck an der Spitze. Der Salzburger bekam für seine 134 Meter 139,7 Punkte und hat vor der Entscheidung 9,9 Punkte Vorsprung auf die beiden Zweitplatzierten Lovro Kos (SLO) und Ryoyu Kobayashi (JPN). Der Japaner hat damit in der Gesamtwertung vorerst den Deutschen Andreas Wellinger, der an fünfter Stelle liegt, mit 0,7 Punkte überflügelt.