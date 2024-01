Feuer in Lokal in Lermoos: Pächter evakuierte Gäste

Lermoos – Zu heißes Fett in einer Fritteuse war am Mittwoch die Ursache für einen Brand in einem Lokal in Lermoos. Das Frittierfett entzündete sich kurz nach 17 Uhr in der Küche des Lokals, berichtet die Polizei. Der Pächter reagierte rasch und evakuierte die rund 25 Gäste. Verlerzt wurde niemand.