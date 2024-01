Gaben Notfall an: Drei Personen mieteten sich in Hotel in Gurgl ein, ohne zu bezahlen

Gurgl - Am 03.01.2024 erstattete der Direktor eines Hotels in Gurgl Anzeige über einen Einmietebetrug. Drei deutsche Staatsangehörige, eine Frau im Alter von 24 Jahren sowie zwei Männer (30 und 32 Jahre alt), hatten sich vom 27.12.2023 bis 02.01.2024 im Hotel eingemietet. Aufgrund eines angeblichen medizinischen Notfalls verließen sie das Hotel am 02.01.2024 vorzeitig. Sie gaben aber per E-Mail bekannt, am 03.01.2024 wieder zurück kommen zu wollen, um die offene Hotelrechnung zu bezahlen.