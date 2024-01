Das Optimum aus zwei Welten

Nach Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ist Peter Penz im Sommer 2018 vom Schlitten ab- und in den Betreuerstab des Österreichischen Rodel-Verband eingestiegen. In seiner sechsten Saison an der Bande, spricht der mehrfache Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften über seine Zusammenarbeit mit Rodel-Ikone Georg Hackl, seine Überstunden im Schlittenraum und die Erwartungen für die bevorstehende Europameisterschaft in Igls.