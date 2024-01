Cobra-Einsatz bei der Innsbrucker Rotunde: Mann mit Air-Soft-Pistole festgenommen

Innsbruck – Am Donnerstag ging kurz vor Mittag ein Anruf bei der Polizei ein – ein schwarz gekleideter, bewaffneter Mann halte sich bei der Rotunde in Innsbruck auf, hieß es von einem Passanten. Das Einsatzkommando der Cobra rückte aus und konnte den Verdächtigen festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass er eine Air-Soft-Gun bei sich hatte – Entwarnung also vonseiten der Polizei. Zur weiteren Abklärung und der Aufnahme seiner Personalien wurde der Mann in die Polizeiinspektion am Bahnhof gebracht. (TT.com)