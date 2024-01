Erste Hilfe für die Psyche: „Alles wird gut – das stimmt einfach nicht“

Am Mittwoch verunglückte ein 14-jähriges Mädchen in Seefeld tödlich bei einem Skiunfall. Der Vater war dabei. In Fällen wie diesen ist die Arbeit des Kriseninterventionsteams (KIV) des Roten Kreuzes Tirol gefragt. Wunderworte gebe es aber keine, sagt Dietmar Kratzer, Fachlicher Leiter des KIV-Teams.