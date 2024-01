Segnung von Homo-Paaren nicht „blasphemisch“: Vatikan bemüht sich, Widerstand zu beruhigen

Der Vatikan hat sich am Donnerstag bemüht, katholische Bischöfe in einigen Ländern zu beruhigen, die negativ auf die im letzten Monat erteilte Erlaubnis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare reagiert haben.

Im Schreiben wurde betont, dass die Segnung in einigen Ländern „unklug" sein könnte, in denen homosexuelle Menschen, die sie empfangen, zur Zielscheibe von Gewalt werden oder im Gefängnis landen könnten. Katholische Bischöfe in einigen Ländern, insbesondere in Afrika, haben ihre Verwirrung über die Erklärung vom 18. Dezember zum Ausdruck gebracht.