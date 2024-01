Tiroler Skisprung-Duo pendelte zwischen Freud und Leid

Innsbruck – Österreichs Skisprung-Tross samt Bergisel-Sieger Jan Hörl und Podest-Kollege Michael Hayböck kehrte dem Team-Hotel in Mutters am Donnerstagvormittag den Rücken, um zur abschließenden Vierschanzentournee-Station nach Bischofshofen (Quali am Freitag, Bewerb am Samstag) weiterzuziehen.