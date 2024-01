Inhaltliche Einigung über Fünfer-Koalition in Südtirol erzielt

Bozen – In Südtirol wurden am Donnerstagabend die Koalitionsverhandlungen zwischen der Südtiroler Volkspartei (SVP), den Freiheitlichen, den postfaschistischen Fratelli, der rechten Lega und der Bürgerliste La Civica abgeschlossen. Bei den Sachthemen konnte eine Einigung erzielt werden.

Bereits am Montag will der Parteiausschuss der SVP über das heftig kritisierte Bündnis abstimmen. Mit einer im Koalitionsabkommen verankerten Präambel will Landeshauptmann Arno Kompatscher auch die Kritiker in den eigenen Reihen überzeugen, die der Koalition mit der extremen Rechten ablehnend gegenüberstehen. Werte wie Europa, die Autonomie, Nachhaltigkeit und Nicht-Diskriminierung gelten für die SVP als unverrückbar. Die Landesregierung könnte von acht auf neun oder elf Mitglieder aufgestockt werden. (pn)