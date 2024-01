Zwei Verletzte bei Ski-Unfällen in der Wildschönau, Frau in Sölden schwer verletzt

Wildschönau, Sölden – Am Donnerstag kam es auf Tirols Pisten einmal mehr zu zahlreichen Unfällen. Wie die Polizei berichtet, gab es in der Wildschönau zwei Verletzte und auch in Sölden wurde eine Frau bei einer Kollision schwer verletzt.

Gegen 13.45 Uhr kollidierten am Wiedersbergerhorn in Alpbach zwei Skifahrer. Eine 47-jährige Deutsche wurde dabei am Oberarm verletzt, der unbekannte Beteiligte blieb unverletzt. Die Frau wurde von der Pistenrettung erstversorgt und von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein verbracht.