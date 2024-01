EU-Vorsitzland Belgien empfängt Kommission

Zum Start seiner EU-Ratspräsidentschaft lädt das Vorsitzland die EU-Kommissionsmitglieder traditionell zu einem Antrittsbesuch ein. Dieser findet am Freitag im Brüsseler Palais Egmont statt, da Belgien mit 1. Jänner den Ratsvorsitz turnusmäßig von Spanien übernommen hat. Wegen einer Gedenkveranstaltung für Ex-Kommissionspräsident Jacques Delors in Paris wird erst am Nachmittag gestartet. Nach Diskussionen zu den Schwerpunkten der kommenden sechs Monate gibt es ein Konzert.