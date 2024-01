Mann ging in Innsbruck mit Hammer auf Fernseher los und verletzte Bewohner

In Innsbruck verschaffte sich am Donnerstag ein 30-Jähriger Zugang zu einer fremden Wohnung. Dort zerschlug er mit einem Hammer einen Fernseher und verletzte den Bewohner.

Innsbruck – Am Donnerstag gegen 16 Uhr schlug in Innsbruck ein 30-jähriger Iraker mit einem Hammer auf eine Wohnungstür ein. Nachdem der 36-jährige Bewohner die Türe öffnete, lief der Mann ins Haus, wo er mit dem Hammer einen Fernseher beschädigte. Anschließend ging der 30-Jährige auf den 36-Jährigen los und verletzte ihn am Unterarm. Dann flüchtete er wieder. Der Bewohner wurde indes mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.