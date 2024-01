Baby nach Unfall in Schwimmbad aus Klinik entlassen, Mädchen wohlauf

Am Montag musste ein zehn Monate altes Baby in der Erlebnistherme Zillertal reanimiert werden. Mehreren Lebensrettern war es zu verdanken, dass die Einsatzkräfte das Mädchen schnell in die Klinik Innsbruck bringen konnten. Am Freitag die erlösende Nachricht: Das Baby konnte nach Hause gebracht werden.