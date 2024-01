Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Walchsee: Neubau mit Farbe besprüht

Walchsee – Am 05.01.2024 besprühten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 08.00 und 10.00 Uhr den Sichtbeton sowie die Fenster und Türen eines im Neubau befindlichen Gebäudes in der Kirchgasse in Walchsee mit rotem und schwarzem Farbspray. Die Beschädigungen reichen über drei Gebäudeseiten, der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag.