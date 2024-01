Zwei Teenager nach Skiunfällen in Hopfgarten mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Am Freitag ereigneten sich im Skigebiet Wilder Kaiser im Brixental gleich zwei Skiunfälle, bei denen die involvierten Personen verletzt wurden.

Hopfgarten – Gegen 10:30 Uhr verlor am Freitag zunächst eine 15-jährige deutsche Staatsbürgerin bei der Abfahrt auf der (roten) Piste die Kontrolle über ihre Skier und prallte im Bereich der Talstation des Sesselliftes Rigibahn gegen das Sicherheitsnetz. Durch den Aufprall erlitt sie eine Gehirnerschütterung und Prellungen am linken Oberschenkel. Sie wurde nach ihrer Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.