Beifahrerin musste sich bei Reutte plötzlich übergeben, Autotür traf sie im Gesicht

Reutte – Am 05.01.2024 um 14:25 Uhr lenkte ein 30 Jahre alter Deutscher seinen PKW auf der Fernpassbundesstraße in Reutte in Richtung Deutschland. Am Beifahrersitz fuhr seine ebenfalls 30-jährige Lebensgefährtin mit. Plötzlich musste sich die Deutsche übergeben, worauf sie die Beifahrertür öffnete und sich mit dem Kopf und dem Oberkörper aus dem fahrenden Auto beugte.