Unfallhergang noch unklar: Polizei sucht nach Pkw-Kollision auf Innsbrucker Kreuzung Zeugen

Innsbruck – Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Langer Weg/Haller Straße in Innsbruck sind am Freitagabend beide Lenkerinnen verletzt worden. Laut Polizei kam es zu der Kollision gegen 19.15 Uhr. Eine 33-Jährige fuhr demnach mit ihrem Auto vom Langen Weg kommend in Richtung Rum. An der Kreuzung mit der Haller Straße stand die Ampel auf Rot, weswegen die Frau ihren Wagen zunächst hinter zwei bereits dort wartenden Fahrzeugen ebenfalls anhielt. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Lenkerin weiter.