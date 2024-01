Teenager zogen in Flirsch Spur der Verwüstung: Polizei fasste drei Verdächtige

Flirsch – Eine regelrechte Spur der Verwüstung haben randalierende Teenager in der Nacht auf Samstag in Flirsch gezogen. Die zunächst unbekannten Täter rissen mehrere Schneestangen aus bzw. brachen sie ab und beschädigten eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen. Außerdem rissen sie einen Müllkübel und einen Zaun aus der Verankerung und warfen sie in den Grieslbach. Zeugen alarmierten gegen 1.30 Uhr die Polizei.