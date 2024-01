Nordkorea schießt scharf und provoziert damit Südkorea

Südkorea beklagt einen Raketenhagel in der Nähe umstrittener Inseln und spricht von Provokation.

Seoul – Nordkorea hat am Freitag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mehr als 200 Granaten in der Nähe zweier südkoreanischer Inseln abgefeuert. Sie sollen aber noch auf der nordkoreanischen Seite der Grenze eingeschlagen haben. Die Bewohner der Inseln Baengnyeong und Yeonpyeong wurden aufgefordert, sich vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Der südkoreanische Generalstab sprach von einem „Akt der Provokation, der die Spannungen verschärft und den Frieden auf der Koreanischen Halbinsel bedroht“.