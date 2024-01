Noch zwei Testspiele: Schwazer Miskovez hofft auf EM-Ticket

Schwechat – Aus den 17 Spielern, die gegenwärtig im ÖHB-Teamkader aufscheinen, werden nach den beiden Testspielen gegen Island (heute in Schwechat; am Montag in Linz) 16 werden. „Ich hoffe natürlich, dass ich nicht mehr hinausfliege. Denn es ist speziell für jene Spieler, die in der österreichischen Liga spielen, natürlich ein Traum, bei einer Handball-EM vor Tausenden von Zuschauern zu spielen“, führte Michael Miskovez, Führungsspieler bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol, aus. Teamchef Ales Pajovic erklärte gestern, dass es einen der drei Torhüter (Thomas Eichberger, Ralf Patrick Häusle oder Konstantin Möstl) treffen werde.