Schläge, Tritte, Flaschenwürfe: Zwei Jugendliche in Kufstein von acht bis zwölf Personen angegriffen

Kufstein – Brutale Szenen dürften sich am Freitagabend auf einem Fußgängerweg am Inn in Kufstein abgespielt haben. Wie die Polizei berichtet, gingen dort gegen 22.20 Uhr zwei junge Männer (17 und 18 Jahre alt) in Richtung eines Lokals. Dabei trafen sie auf eine Gruppe von acht bis zwölf Unbekannten, die alle etwa zwischen 16 und 22 Jahre alte gewesen sein sollen.