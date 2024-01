„Haus steht Kopf“ in Terfens: Unterhaltsamer Trip in eine verkehrte Welt

In Terfens/Vomperbach steht die Welt Kopf – zumindest in einem ganz besonderen Gebäude, das man seit 2012 besuchen kann. Wie sich der Rundgang durch das voll eingerichtete "verkehrte Haus" anfühlt (Spoiler: schwindelerregend!) und was es für eine skurrile und witzige Foto-Ausbeute braucht, zeigt der TT-Freizeittest.