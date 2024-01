Sternstunde für Herzog und Odor: Tiroler Medaillen-Gala in Heerenveen

Heerenveen – In das tief­orange gefärbte Zuschauer-­Meer im Thialf-Stadion mischten sich am Sonntag rot-weiß-rote Jubeltöne: Die Tiroler Eisschnellläufer Gabrie­l Odor und Vanessa Herzog sorgten bei der Einzelstrecken-Europameisterschaft von Heerenveen (NED) für gleich drei Medaillen und damit eine wahre Sternstunde im heimischen Eis-Sport.

Gleich zweimal Bronze über 500 und 1000 Meter gab es für die Innsbruckerin Vanessa Herzog, die damit ihren mäßigen Saisonstart im Weltcup endgültig vergessen machte. Nach dem dritten Rang am Samstag über die kürzere Dis­tanz folgte gestern doch etwas überraschend auch Platz drei am 1000er. „Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich habe ein hartes Radprogramm absolviert, das hat sich bezahlt gemacht. Zudem habe ich zuletzt gut in Inzell trainieren können“, meinte die 28-jährige Innsbruckerin. Nun gilt ihr Fokus bereits ganz der WM im Februar in Calgary. Dort darf Odor dann quasi als Lokal­matador fahren. (rost)