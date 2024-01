Vermeulen bei Tour-de-Ski-Finale Vierter und Gesamt-Zehnter

Val di Fiemme – Mika Vermeulen hat am Sonntag im Fleimstal zum Abschluss der Tour de Ski im Massenstart über 10 km Skating den ausgezeichneten vierten Rang belegt. Der 24-jährige Steirer hielt sich die gesamte Zeit in den Top Ten und war lange in Schlagdistanz zum Podestplatz. In der Tour-Gesamtwertung schaffte der ÖSV-Langläufer noch den Sprung in die Top Ten und wurde Zehnter. Teresa Stadlober hingegen musste sich nach Tagesrang 13 auch gesamt mit der 13. Position zufrieden geben.