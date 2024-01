Robert Downey Jr. erhielt Nebendarsteller-Globe

US-Schauspieler Robert Downey Jr. hat den Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen. Der 58-Jährige überzeugte die Juroren mit seiner Rolle in dem Historien-Drama "Oppenheimer". Der Golden Globe für die beste Nebendarstellerin ging an die US-Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph. Die 37-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als Köchin an einem Schulinternat in dem Film "The Holdovers"

Für Downey Jr. ist es der dritte Globe-Gewinn in seiner Laufbahn. Mit ihm waren Willem Dafoe ("Poor Things"), Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon"), Ryan Gosling ("Barbie), Charles Melton ("May December") und Mark Ruffalo ("Poor Things") im Rennen.

Mit Da'Vine Joy Randolph waren unter anderem Jodie Foster ("Nyad"), Emily Blunt ("Oppenheimer") und Julianne Moore ("May December") nominiert.