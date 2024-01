US-Firma versucht erste private Mond-Landung

Ein privates US-Unternehmen will am Montag den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Der unbemannte Lander "Peregrine" der Firma Astrobotic soll in der Früh (frühestens 8.18 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben und Ende Februar auf dem Erdtrabanten landen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit Hilfe der "Peregrine Mission 1" Reisen ihrer Astronauten zum Mond vorbereiten und sendet mehrere Messgeräte mit.