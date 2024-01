ÖVP will nach Wahl im Burgenland in Landesregierung

Beim Landesparteitag der ÖVP Burgenland am 13. Jänner in Eisenstadt wird Christian Sagartz als Landesparteiobmann wiedergewählt. Mit dieser Kür werde er auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2025 und nach dieser will Sagartz Verantwortung in der Landesregierung übernehmen. Bei der Nationalratswahl 2023 steht für ihn Bundesparteiobmann Karl Nehammer als Spitzenkandidat außer Frage: "Er ist ein guter Wahlkämpfer und das wird er beweisen", so Sagartz im APA-Interview.