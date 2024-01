Arbeiten bis 70 soll für Ärztinnen und Ärzte künftig lohnender werden

Auch weil es vielerorts an Ärzten fehlt, sollen ältere Ärzte länger arbeiten. Möglichst als Kassenarzt. Das wünscht sich die Arbeiterkammer. Das Pensionssystem der Ärztekammer treibe Kassenärzte in die Wahlarztschiene. Die Ärztekammer will das Pensionssystem bis 2025 ändern.

© iStock