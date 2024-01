Die vierjährige Mikaylah könnte bald wieder hören

Ampass – Ihren Aufenthalt in der Lebensschule in Rehoboth in Namibia wird die Logopädin und Maltherapeutin Gundula Leinfellner aus Ampass so schnell nicht vergessen. Dort werden behinderte Kinder betreut, die keine Förderung erhalten.

„Während mein Mann und Freunde damit beschäftigt waren, ein Windrad und Solarpaneele zu installieren, wurde ich auf ein sehr lebendiges Kind aufmerksam, das oft sehr schrill und laut geschrien hat“, erzählt Leinfellner. Wie sich herausstellte, ist die Vierjährige nach einer schweren Erkrankung auf beiden Ohren taub. Die Härchen im Innenohr seien zerstört, deshalb helfe auch kein Hörgerät. „Die notwendigen Cochlea-Implantate, die Operation und das anschließende Hörtraining überfordern die finanziellen Mittel der Familie von Mikaylah völlig. Leider gibt es kein Geld vom Staat“, sagt Leinfellner.

Wieder zurück in Tirol, startet die Ampasserin deshalb eine Spendenaktion: „Als Logopädin, Mutter, Frau und Mensch kann ich nicht wegsehen.“ Leinfellner ist auch bereits in Kontakt mit der Innsbrucker Firma Med-El, dem weltweit führenden Hersteller von Hörimplantaten. „Laut den Untersuchungen in Namibia ist das Mädchen ideal für so ein Implantat geeignet. Ich rechne aber mit Gesamtkosten von 27.000 Euro inklusive Operation und Krankenhausaufenthalt“, meint Leinfellner.