Mindestens drei Tote nach russischem Luftangriff auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) – Bei einer neuen russischen Angriffswelle am Montag sind in der Ukraine mindestens drei Menschen getötet worden. „Der Feind feuerte dutzende Raketen auf Städte und Dörfer ab“, erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros, Oleksij Kuleba, am Montag auf Telegram.