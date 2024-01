In der Ruhe liegt die Kraft

Dein Bruder hat sich für Stams und eine Schanzen-Karriere entschieden, dich hat der Rodelsport in deinen Bann gezogen – wie kam es dazu?

Du bist seit der vergangenen Saison Cheftrainer im Juniorenbereich, hast mit Markus Kleinheinz, Karl Brunner und Philip Knoll lauter ehemalige Top-Rodler als Trainerkollegen an deiner Seite.

Schlierenzauer: Wir sind im Nachwuchs generell mit sehr viel Kompetenz gesegnet. In der Jugend A ist mit Rene Friedl ein mega erfolgreicher und erfahrener Trainer federführend, auch bei den Junior:innen haben wir punkto Betreuung viel Erfahrung und Kompetenz im Angebot.

Welcher Trainer hat deinen Weg am meisten beeinflusst?

Wie intensiv ist der Job, wie sieht dein Arbeitstag an einem Rennwochenende aus?

Schlierenzauer: Die ersten sechs bis acht Stunden des Tages bin ich an der Bahn, nach den Rennen folgen Besprechungen und Videoanalysen, dann arbeiten wir an der Athletik und im Schlittenraum. Nach dem Abendessen folgen noch Meetings mit den Trainerkollegen und die Abstimmung für den nächsten Tag. Es ist schon recht knackig, läuft alles nach Plan, komme ich aber in der Regel noch vor Mitternacht ins Bett.