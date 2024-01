Ex-Linken Chefin Wagenknecht stellt neue Partei vor

Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken Sahra Wagenknecht hat am Montag in Berlin ihre neue Partei vorgestellt, die unter dem Namen Bündnis Sahra Wagenknecht firmiert. Zeitgliech wurde auch der Vorstand gewählt. Neben Wagenknecht übernimmt Amira Mohamed Ali als zweite Person die Position des Parteichefs.

Berlin – Die deutsche Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ist selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt worden - in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Dies teilte Mohamed Ali am Montag in Berlin mit.