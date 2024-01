Innsbruck – Ein Unbekannter hatte es zwischen 3. und 8. Jänner auf den Inhalt eines Parkautomaten im Innsbrucker Stadtteil Pradl abgesehen. Der Täter steckte einen Böller in das Ticketfach des Automaten und zündete ihn an. Durch die folgende Explosion entstand zwar ein Schaden von mehreren Tausend Euro am Gerät, ans Geld gelangte der Unbekannte aber nicht. (TT.com)