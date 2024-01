Versuchte Brandstiftung vor Einfamilienhaus in Zell am Ziller: Polizei sucht Zeugen

Zell am Ziller – Eine versuchte Brandstiftung beschäftigte Sonntagnacht die Polizei in Zell am Ziller. Gegen 0.30 Uhr wurde dort ein Feuer vor dem Eingang eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Aufeldstraße vom Bewohner eines Nachbarhauses entdeckt und rasch gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurden vor Ort zwei sogenannte Brandpakete, bestehend aus Küchenrollen in Parfümflaschen, gefunden.