So wirkt sich der deutsche Bahnstreik ab Mittwoch auf Reisende aus Österreich aus

Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL will von Mittwoch bis Freitag streiken. Aus diesem Grund kommt es zu Ausfällen im grenzüberschreitenden Verkehr von und nach Deutschland. Ab Salzburg kann auf den bayerischen Regionalverkehr BRB ausgewichen werden, um nach München zu gelangen.

Berlin, Frankfurt, Wien – Der in Deutschland am Mittwoch startende mehrtägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL trifft zwar nicht den ÖBB-Verkehr übers Deutsche Eck, aber die Fernverbindungen von Deutscher Bahn (DB) und ÖBB nach München oder noch weiter nach Norden. ÖBB- und DB-Kunden können mit ihren Tickets laut APA-Informationen aber auf den stündlich verkehrenden Nahverkehr Salzburg-München umsteigen. Züge der Westbahn fahren bis München, da die Lokführer nicht an der Grenze getauscht werden.

Deutsches Eck voraussichtlich nicht betroffen

„RJ und RJX-Züge, die planmäßig über das Deutsche Eck fahren, werden voraussichtlich fahren können", teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Dienstagmittag mit. Über das Deutsche Eck gelangen österreichische Fernverkehrszüge von Salzburg nach Tirol und umgekehrt – also im weiteren Sinne von Wien nach Bregenz und zurück.

Einschränkungen und Änderungen im Tages- und Nachtverkehr

Züge mit Start oder Ziel in Deutschland fahren in Österreich nur zum jeweiligen Grenzbahnhof oder fallen ganz aus. Zweiteres dürfte bei den meisten Fernzügen der Fall sein, die in Deutschland starten würden, würde nicht gestreikt. Die ÖBB empfahlen daher einmal mehr, Reisen von, nach oder über Deutschland zu verschieben.

Züge über die Brenner-Strecke werden teilweise bis München geführt werden, so die ÖBB. Auch Nachtzüge in den Nächten von 9. auf 10. Jänner bis 11. auf 12. Jänner sind von den Streikmaßnahmen betroffen: „Es wird zu Ausfällen und Teilausfällen kommen", teilten die ÖBB mit.

Steigt man mit seinem ÖBB- oder DB-Ticket auf den bayerischen Nahverkehr der BRB (Bayerische Regiobahn) um, um von Salzburg nach München oder umgekehrt zu gelangen, braucht man für die Fahrt etwa 20 Minuten länger als normalerweise mit einem Fernverkehrszug. Freilich gibt es auch etwas weniger Komfort und keine 1. Klasse.

⚠️ Aktuelle Informationen Die ÖBB ersuchen alle betroffenen Reisenden, nicht notwendige Fahrten nach Deutschland zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. Aktuelle Informationen gibt es auf oebb.at oder telefonisch unter 05 17 170.

Ein Angebot der Westbahn, das Reisenden mit ÖBB- oder DB-Tickets einen Umstieg auf Westbahnzüge ermöglichen sollte, schlugen die größeren Bahnen indes laut Westbahn-Angaben aus. Welche Kompensation die mehrheitlich private Westbahn mit ihrem größten Teileigentümer, dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner, von den beiden gänzlich staatlichen Bahnunternehmen dafür wollte, ließ die Westbahn auf Nachfrage unbeantwortet.