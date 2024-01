40-Jähriger in Grän verlor durch Internetbetrug mehrere tausend Euro

Grän – Immer öfter berichtet die Polizei von Meldungen, bei denen Personen Opfern von Internetkriminellen werden. Ein weiterer solcher Fall wurde nun in Grän bekannt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt wurde ein 40-jähriger in Österreich lebender deutscher Staatsbürger über eine Internetplattform für ein Gehalt bis zu 120 Euro pro Tag gelockt Aufträge abzuarbeiten. Dem Opfer wurde im Vorfeld angekündigt, dass bis zu drei Paketbestellungen pro Tag zum Bearbeiten anfallen können.