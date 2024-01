Erste private Mondmission scheiterte nach Startproblemen

Eine private US-Raumfahrtmission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond ist gescheitert. Aufgrund eines Treibstoff-Lecks seien die Triebwerke wahrscheinlich nur noch für einen kurzen Zeitraum in der Lage, die Kapsel "Peregrine" in einer stabilen Position zu halten, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh in der Nacht zum Dienstag mit.